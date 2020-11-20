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Афера по-голливудски - Дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Афера по-голливудски. Дублированный трейлер

Афера по-голливудски. Дублированный трейлер

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Дата публикации: 19 октября 2020
Афера по-голливудски – Макс Барбер – типичный голливудский продюсер, а значит, тот еще аферист. И вот он, наконец, доигрался: крупно задолжал боссу мафии, и теперь спасти его могут только деньги, которые можно получить по страховке в случае смерти звезды фильма. Остается лишь добавить побольше сцен с опасными взрывами и головокружительными трюками. Вот только в жизни всё вечно норовит пойти не по сценарию, и убить главного героя не так-то просто. Зато кино получается невероятно зрелищным...
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tikhovas 20 ноября 2020, 02:46
Весёлый, лёгкий фильм с замечательной игрой хороших актёров. Получили удовольствие от просмотра.
20 ноября 2020, 02:46 Ответить
Олег Шалопаев 21 ноября 2020, 20:00
Оценка
Третьесортное говнище. Не тратьте время и силы;)
21 ноября 2020, 20:00 Ответить
Ксения Васильева 22 ноября 2020, 10:07
Фильм на раз, легкий 👍
22 ноября 2020, 10:07 Ответить
Юлия Чурилова 23 ноября 2020, 08:51
Набрать столько крутых актеров , а снять такое г....
23 ноября 2020, 08:51 Ответить
dotaspb87 28 ноября 2020, 18:43
Фильм на 1 раз. Посмотреть можно . Если именно хочель скоротать время. 3 из 5
28 ноября 2020, 18:43 Ответить
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