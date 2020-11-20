Афера по-голливудски
– Макс Барбер – типичный голливудский продюсер, а значит, тот еще аферист. И вот он, наконец, доигрался: крупно задолжал боссу мафии, и теперь спасти его могут только деньги, которые можно получить по страховке в случае смерти звезды фильма. Остается лишь добавить побольше сцен с опасными взрывами и головокружительными трюками. Вот только в жизни всё вечно норовит пойти не по сценарию, и убить главного героя не так-то просто. Зато кино получается невероятно зрелищным...
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