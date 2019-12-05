Жадность
– Шикарные белоснежные яхты, вспышки камер, брызги шампанского, звезды кино и шоу-бизнеса, европейская аристократия, политическая элита и топ-модели с бриллиантами на ухоженных шеях… Кажется, на греческом острове Миконос собирается весь свет мирового бомонда: король высокой моды, фэшен-магнат, владелец самых трендовых брендов одежды, сэр Ричард МакКреди, наживший состояние финансовыми махинациями, с помпой отмечает здесь 60-летие.
Но какие сюрпризы приготовил своим звездным гостям циничный юбиляр?
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