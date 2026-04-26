Наша Земля
– В 2009 году мужчина и двое его сообщников попытались выселить членов коренной общины Чушагасты на севере Аргентины. Заявив о своих правах на землю и вооружившись, они убили лидера общины Хавьера Чокобара. Убийство было запечатлено на видео. Прошло девять лет протестов, прежде чем в 2018 году наконец началось судебное разбирательство. Всё это время убийцы оставались на свободе. Фильм сочетает в себе голоса и фотографии членов общины с кадрами из зала суда, чтобы исследовать долгую историю колониализма и лишения земли, которые привели к этому преступлению.
Авторизация по e-mail