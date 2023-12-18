Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Бани - трейлер
Киноафиша Трейлеры Бани. Трейлер

Бани. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 18 декабря 2023
Бани – Традиционная русская баня — какая она, и можно ли ее построить за пределами России? Три героя пускаются в жаркую авантюру, чтобы доказать, что русская баня — это философия, которую можно возродить далеко от родного дома.  Иван Бояринцев летит строить баню в мексиканский госпиталь на берегу океана. Русская француженка Лена открывает первую баню в Париже, несмотря на адскую бюрократию и предательства. А Саша Байбарин создает баню в пустыне на фестивале Burning Man и собирает очередь американских фанатов.   
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

0.0 Бани
Бани документальный, 2023, Россия
Я знаю, что вы сделали прошлым летом - дублированный трейлер 02:24
Я знаю, что вы сделали прошлым летом  дублированный трейлер
Клёвый УLove - трейлер 01:12
Клёвый УLove  трейлер
Эдем - дублированный трейлер 02:11
Эдем  дублированный трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Герои анекдотов - трейлер 02:16
Герои анекдотов  трейлер
Алиса в стране чудес - тизер-трейлер 01:12
Алиса в стране чудес  тизер-трейлер
Одержимые. Наследие дьявола - дублированный трейлер 00:59
Одержимые. Наследие дьявола  дублированный трейлер
Август - первый трейлер 02:39
Август  первый трейлер
Простоквашино - трейлер 01:44
Простоквашино  трейлер
Смурфики в кино - дублированный трейлер 02:01
Смурфики в кино  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше