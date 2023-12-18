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Бани

, 2023
Россия / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Бани
Бани - Трейлер
Бани  Трейлер

О фильме

Традиционная русская баня — какая она, и можно ли ее построить за пределами России? Три героя пускаются в жаркую авантюру, чтобы доказать, что русская баня — это философия, которую можно возродить далеко от родного дома. 

Иван Бояринцев летит строить баню в мексиканский госпиталь на берегу океана. Русская француженка Лена открывает первую баню в Париже, несмотря на адскую бюрократию и предательства. А Саша Байбарин создает баню в пустыне на фестивале Burning Man и собирает очередь американских фанатов. 

 

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2023

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 18 декабря 2023

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