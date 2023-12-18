Традиционная русская баня — какая она, и можно ли ее построить за пределами России? Три героя пускаются в жаркую авантюру, чтобы доказать, что русская баня — это философия, которую можно возродить далеко от родного дома.

Иван Бояринцев летит строить баню в мексиканский госпиталь на берегу океана. Русская француженка Лена открывает первую баню в Париже, несмотря на адскую бюрократию и предательства. А Саша Байбарин создает баню в пустыне на фестивале Burning Man и собирает очередь американских фанатов.