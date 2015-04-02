Хищники
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Группа венных оказывается в джунглях, и им открывается, что они попали на совершенно незнакомую планету. В этом мире обитает потрясающая раса внеземных охотников, известных как Хищники. Людям здесь не место, и теперь им придется выживать в среде, где они сами станут добычей.
На планете Хищников бывают опасности, о которых люди раньше не слышали. В этом непривычном окружении группа воинов должна будет выработать стратегию выживания, столкнуться с неизвестными видами растений, животных и опасностями, которые им прежде никогда не доводилось встречать. Все это будет являться огромным испытанием и проверкой их духа.
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