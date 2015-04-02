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Хищники - отрывок 3
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Хищники. Отрывок 3

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Дата публикации: 30 июня 2010
Хищники – Группа венных оказывается в джунглях, и им открывается, что они попали на совершенно незнакомую планету. В этом мире обитает потрясающая раса внеземных охотников, известных как Хищники. Людям здесь не место, и теперь им придется выживать в среде, где они сами станут добычей. На планете Хищников бывают опасности, о которых люди раньше не слышали. В этом непривычном окружении группа воинов должна будет выработать стратегию выживания, столкнуться с неизвестными видами растений, животных и опасностями, которые им прежде никогда не доводилось встречать. Все это будет являться огромным испытанием и проверкой их духа.
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денис192 2 апреля 2015, 12:51
народ а кто нить знает в огоньке хищников что небудут показывать?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
WickedLedy 2 апреля 2015, 12:51
Вполне приличный боевик. Броуди великолепен (он и в Кинг-Конге убедительно в джунглях смотрелся). Такой киллер-интеллектуал. Если первый фильм брал харизмой Шварца и необычностью самого Хищника (а кто это там из кустов подглядывает? О! он видимый-невидимый!), то здесь интересно наблюдать за поведением персонажей. Характеры противоречивы, как и бывает по жизни, и каждый показывает себя с неожиданной стороны. Дама только наиболее статичной показалась. Ее подсунули, по-моему, для провокации мужиков, известно, что в условиях экстрима инстинкт продолжения рода обостряется. Но мужики не поддались на провокацию, хотя на ее задницу очень даже таращились. В общем, в этом тоже есть элемент интриги. Персонаж Тактарова удивил. Если это "Альфа" - значит, офицер, многое повидал, там дураки не выживают, а этот не произвел впечатления Хомо Сапиенс, таскался со всеми с растерянным выражением лица. И еще эта пушка? Типа большому челу большая пушка? Ох, за державу обидно! Но зато погиб, как герой, и на том спасибо. Фишберн - шикарен в роли сумасшедшего. Ощущение присутствия на чужой планете при просмотре было. Ну, и сказочный финал: добро, которое раньше было злом, побеждает другое зло, которое тоже может, оказывается, поступить иногда по доброму, - зачет!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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