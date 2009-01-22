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Монстры против пришельцев - трейлер 2
Киноафиша Трейлеры Монстры против пришельцев. Трейлер 2

Монстры против пришельцев. Трейлер 2

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Дата публикации: 22 января 2009
Монстры против пришельцев – В Сюзан Мёрфи, девушку из Калифорнии, прямо в день ее свадьбы попадает метеорит, полный всякой дряни из космоса, в результате чего она вдруг начинает расти и вырастает до пятнадцати метров. Встревоженные появлением нового монстра, военные сразу берутся за дело: Сюзан отлавливают и увозят на секретную правительственную базу. Там её переименовывают в Гигантику и запирают вместе с другими монстрами: гениальным, но насекомоголовым доктором наук Тараканом; брутальным рыбочеловеком по кличке Недостающее Звено; желеподобным и неубиваемым Б. О. Бом и стометровым Насекомозавром. Правда, их тюремное заключение длится недолго: на Землю нападает инопланетный робот, и отчаявшийся Президент, поддавшись уговорам генерала Воякера, отправляет разношерстную команду монстров на спасение планеты от неминуемой гибели.
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6.7 Монстры против пришельцев
Монстры против пришельцев комедия, семейный, анимация, 2009, США
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