Хроники Нарнии: Покоритель зари
– Эдмунд, Люси, их кузен Юстас и король Каспиан отплывают на корабле «Покоритель Зари» на поиски дяди Каспиана, изгнанного после его недолгого правления. Путешественники переживут множество приключений на море и островах, встречающихся по пути, пока странствия не приведут их на Край Света, в страну Аслана.
Игра актёров никакая, диалоги пафосные и по бессмысленности могут состязаться только с лукасовскими из старворс или с диалогами из сумерек, эффектов 3Д нету почти, фильм не захватывает ну никак.
В общем, проходной фильмец, но уж точно не хуже предыдущего, сильно содранного по стилистике с Властелина Колец, и явно не дотягивает до первого фильма.
Практика выпускать 3Д за 2 недели до 2д-релиза - наглость первого сорта.
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