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Хроники Нарнии: Покоритель зари - отрывок 9
Киноафиша Трейлеры Хроники Нарнии: Покоритель зари. Отрывок 9

Хроники Нарнии: Покоритель зари. Отрывок 9

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Дата публикации: 10 декабря 2010
Хроники Нарнии: Покоритель зари – Эдмунд, Люси, их кузен Юстас и король Каспиан отплывают на корабле «Покоритель Зари» на поиски дяди Каспиана, изгнанного после его недолгого правления. Путешественники переживут множество приключений на море и островах, встречающихся по пути, пока странствия не приведут их на Край Света, в страну Аслана.
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Комментарии Обсудить в чате
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Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Отвратительно. Пафосные сцены эпические боев, картонные марионетки дети-короли... Брр... Какая то мерзкая оскомина осталась после просмотра. Трейлер "Покорителя зари" всколыхнул эти неприятные воспоминания.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Очень слабый фильм, хотя книгу читал в детстве и мне понравилось.



Игра актёров никакая, диалоги пафосные и по бессмысленности могут состязаться только с лукасовскими из старворс или с диалогами из сумерек, эффектов 3Д нету почти, фильм не захватывает ну никак.



В общем, проходной фильмец, но уж точно не хуже предыдущего, сильно содранного по стилистике с Властелина Колец, и явно не дотягивает до первого фильма.



Практика выпускать 3Д за 2 недели до 2д-релиза - наглость первого сорта.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
tattel 2 апреля 2015, 12:51
Плохо! Очень глупо! Вытянули спецэффекты!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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