Воровки
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Воровки
Основные места съемок сериала Воровки
Портленд, штат Орегон, США
Орегон, США
США
Даты съемок сериала Воровки
29 сентября 2019 - 9 декабря 2019
