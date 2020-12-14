Меню
Хрупкие создания 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хрупкие создания
Tiny Pretty Things 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хрупкие создания»

В 1 сезоне сериала «Хрупкие создания» главная героиня — молодая, но перспективная балерина по имени Неви — поступает в одну из лучших балетных школ страны, расположенную в городе Чикаго. На первый взгляд все идеально: учителя — умные и внимательные, а сокурсники — дико трудолюбивые люди. Однако впоследствии девушке становится ясно, что предыдущая лучшая ученица школы прошла буквально через все круги ада. Быть талантливым в этих стенах по-настоящему опасно. Сможет ли Неви выйти целой и невредимой из этой пучины ненависти и интриг?

0.0
5.9 IMDb
Сезон 1
Corps
Сезон 1 Серия 1
14 декабря 2020
Range of Motion
Сезон 1 Серия 2
14 декабря 2020
Class Act
Сезон 1 Серия 3
14 декабря 2020
Dance Dance Revolution
Сезон 1 Серия 4
14 декабря 2020
Split Sole
Сезон 1 Серия 5
14 декабря 2020
Joie de Vivre
Сезон 1 Серия 6
14 декабря 2020
Catch & Release
Сезон 1 Серия 7
14 декабря 2020
Relevé
Сезон 1 Серия 8
14 декабря 2020
It's Not the Waking, It's the Rising
Сезон 1 Серия 9
14 декабря 2020
Push Comes to Shove
Сезон 1 Серия 10
14 декабря 2020
