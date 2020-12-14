В 1 сезоне сериала «Хрупкие создания» главная героиня — молодая, но перспективная балерина по имени Неви — поступает в одну из лучших балетных школ страны, расположенную в городе Чикаго. На первый взгляд все идеально: учителя — умные и внимательные, а сокурсники — дико трудолюбивые люди. Однако впоследствии девушке становится ясно, что предыдущая лучшая ученица школы прошла буквально через все круги ада. Быть талантливым в этих стенах по-настоящему опасно. Сможет ли Неви выйти целой и невредимой из этой пучины ненависти и интриг?