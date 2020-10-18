Меню
Скользкий путь 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Скользкий путь
Roadkill 16+
Премьера сезона 18 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Скользкий путь»

В 1 сезоне сериала «Скользкий путь» министр транспорта Соединенного Королевства Питер Лоуренс делает все возможное, чтобы продвинуться в политической карьере. К сожалению, довольно быстро у него появляются недоброжелатели, которые хотят уничтожить его репутацию в правительстве. Каким-то образом они добывают различную нелицеприятную информацию о его частной и общественной жизни. Некоторые детали оказываются в прессе и реально угрожают карьере Лоуренса. Однако он не опускает голову и продолжает работать, даже находясь в серьезной опасности.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Скользкий путь» График выхода всех сериалов
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 октября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 октября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 октября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 октября 2020
