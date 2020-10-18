В 1 сезоне сериала «Скользкий путь» министр транспорта Соединенного Королевства Питер Лоуренс делает все возможное, чтобы продвинуться в политической карьере. К сожалению, довольно быстро у него появляются недоброжелатели, которые хотят уничтожить его репутацию в правительстве. Каким-то образом они добывают различную нелицеприятную информацию о его частной и общественной жизни. Некоторые детали оказываются в прессе и реально угрожают карьере Лоуренса. Однако он не опускает голову и продолжает работать, даже находясь в серьезной опасности.