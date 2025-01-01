«Мы потеряли все, кроме тех, кого спасли»: реальная история, по которой снят «Школьный автобус» - она заставила плакать США

Кто скрывается за механическим лицом? Робота из «Кибердеревни» можно узнать по голосу, но не все смогли

Труса с Балбесом вряд ли перепутаете, а что насчет других? Тест на знание имен героев «Кавказской пленницы»

«Держит в напряжении до финала»: ИИ назвал 5 sci-fi фильмов, незаслуженно оставшихся в тени «Интерстеллара» — у №4 даже есть «Оскар»

Матерился 24/7, но оплатил с лихвой: актриса из «Бедной Саши» раскрыла, каково было работать с Кеосаяном в 12 лет

Со звездой «Гарри Поттера» и обладательницей «Оскара»: режиссер из России снял хоррор в Голливуде — осталось дождаться 2026-й

Беременной Белле плохо, а он ржет: в «Сумерки» чудом попал уморительный эпизод с Эдвардом — по-хорошему, должны были вырезать (видео)

«Костер тщеславия Тарантино»: Стивен Кинг презирает один из лучших фильмов коллеги-гения — с ним не согласен почти весь мир

За границей пересняли «Мажора» — убрали лишнее, добавили свое: и попали в самую точку — зрители говорят, что стало лучше

10 лучших аниме за все лето на IMDb: 1-е место занял триллер с оценкой 8.8 – оставил позади «Дандадан», а «Гачиакуту» даже не пустил в топ