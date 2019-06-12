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Киноафиша Сериалы Криптон Сезоны Сезон 2 Серия 3

Криптон 2018 - 2019 3 серия 2 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Криптон»
В световых годах от дома
Сезон 2 / Серия 1 12 июня 2019
Призрак в огне
Сезон 2 / Серия 2 19 июня 2019
Стремление к власти
Сезон 2 / Серия 3 26 июня 2019
Опасная близость
Сезон 2 / Серия 4 3 июля 2019
Лучшее вчера
Сезон 2 / Серия 5 10 июля 2019
На Зода уповаем
Сезон 2 / Серия 6 17 июля 2019
Род Зод и монстры
Сезон 2 / Серия 7 24 июля 2019
Милосердие
Сезон 2 / Серия 8 31 июля 2019
Кровавая Луна
Сезон 2 / Серия 9 7 августа 2019
Альфа и Омега
Сезон 2 / Серия 10 14 августа 2019
О чем cерия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Криптон» повстанцы неожиданно получат преимущество в битве против генерала Зода. Параллельно с этими событиями Сэг встречается со своим главным врагом Брейниаком. Их общение может привести к неожиданному исходу.

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