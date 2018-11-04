В 1 сезоне сериала «Хакервилль» в румынский город Тимишоара прибывает сотрудник киберполиции Германии Лиза Метц. При поддержке местных властей она должна найти и обезвредить группировку хакеров, взломавших защиту немецкого банка. Руководство выбрало Лизу из-за знания языка и местных реалий. Женщина родилась в Румынии, но переехала в ФРГ много лет назад. Преступники, умело заметая следы, считают себя неуловимыми. Но им придется убедиться, что с противоположной стороны тоже действуют настоящие профессионалы.