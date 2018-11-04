Меню
Хакервилль 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хакервилль
Hackerville 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хакервилль»

В 1 сезоне сериала «Хакервилль» в румынский город Тимишоара прибывает сотрудник киберполиции Германии Лиза Метц. При поддержке местных властей она должна найти и обезвредить группировку хакеров, взломавших защиту немецкого банка. Руководство выбрало Лизу из-за знания языка и местных реалий. Женщина родилась в Румынии, но переехала в ФРГ много лет назад. Преступники, умело заметая следы, считают себя неуловимыми. Но им придется убедиться, что с противоположной стороны тоже действуют настоящие профессионалы.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Хакервилль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Три девятки Drei Neunen
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2018
Выигрывает красное Rot gewinnt
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2018
Талантливый мистер Киппи Der talentierte Mr. Cipi
Сезон 1 Серия 3
11 ноября 2018
Разделяй и властвуй Divide et Impera
Сезон 1 Серия 4
18 ноября 2018
Офлайн Offline
Сезон 1 Серия 5
25 ноября 2018
Давайте поиграем? Wollen wir spielen?
Сезон 1 Серия 6
2 декабря 2018
