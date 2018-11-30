В 3 сезоне 6 серии сериала «С значит Семья» Фрэнк предвкушает будущий праздник. Он собирается отметить День независимости вместе со своим новым приятелем. Однако из-за конфликта между Четом и Сью события разворачиваются несколько иным образом.
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