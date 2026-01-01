Основные места съемок сериала Программисты
- Манчестер, Большой Манчестер, Великобритания
- Лондон, Англия, Великобритания
- Плотина озера Альпайн, округ Марин, Калифорния, США
- Соборная пещера, Литтл-Лэнгдейл, Эмблсайд, Камбрия, Англия, Великобритания
- Литтл-Лэнгдейл, Эмблсайд, Камбрия, Великобритания
- Амблсайд, Камбрия, Англия, Великобритания
- Камбрия, Англия, Великобритания
- Озерный край, Камбрия, Англия, Великобритания
- Национальный парк Лейк-Дистрикт, Камбрия, Англия, Великобритания
- Большой Манчестер, Англия, Великобритания
- Большой Лондон, Англия, Великобритания