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Места и даты съемок сериала Программисты

Основные места съемок сериала Программисты

  • Манчестер, Большой Манчестер, Великобритания
  • Лондон, Англия, Великобритания
  • Плотина озера Альпайн, округ Марин, Калифорния, США
  • Соборная пещера, Литтл-Лэнгдейл, Эмблсайд, Камбрия, Англия, Великобритания
  • Литтл-Лэнгдейл, Эмблсайд, Камбрия, Великобритания
  • Амблсайд, Камбрия, Англия, Великобритания
  • Камбрия, Англия, Великобритания
  • Озерный край, Камбрия, Англия, Великобритания
  • Национальный парк Лейк-Дистрикт, Камбрия, Англия, Великобритания
  • Большой Манчестер, Англия, Великобритания
  • Большой Лондон, Англия, Великобритания

Где снимали известные сцены

на натуре
Санта-Крус, Калифорния, США
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на натуре
Сан-Франциско, Калифорния, США
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место съёмок
Кафедральный карьер, Литтл-Лэнгдейл, Амблсайд, Камбрия, Великобритания
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Уличные сцены
Парк Mission Dolores, Сан‑Франциско, Калифорния, США
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