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Пули 2018 2 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 19 октября 2018
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 19 октября 2018
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 19 октября 2018
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 26 октября 2018
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 26 октября 2018
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 26 октября 2018
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 26 октября 2018
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 26 октября 2018
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 26 октября 2018
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 26 октября 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Пули» Мари сталкивается с другим полицейским из отдела по борьбе с наркотиками. Она и ее коллега Виита должны найти общий язык, чтобы раскрыть преступление. Дело меняется и становится опасным. Появляется след из трупов.

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