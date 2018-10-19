В 1 сезоне 2 серии сериала «Пули» Мари сталкивается с другим полицейским из отдела по борьбе с наркотиками. Она и ее коллега Виита должны найти общий язык, чтобы раскрыть преступление. Дело меняется и становится опасным. Появляется след из трупов.
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