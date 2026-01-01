Если надоел мрачняк «Первого отдела»: новый комедийный сериал про работу полиции в провинции — буду смотреть ради Федункив

14 241 903 просмотра — и не зря: почему серия «Раз - картошка, два - морковка!» из «Маши и Медведя» так цепляет

«Замах на рубль, удар на копейку»: зрители сравнили «Новую землю» НТВ с «Первым отделом» и.. разочаровались — как до Луны

«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы

«Царевна-лягушка 2» на «Большой земле»: топ-5 главных российских фильмов марта-2026 – куда идти с женой, куда с детьми?

Нейросеть добралась до фильмов Гайдая: угадайте киноленту по странному рисунку от ИИ (тест для продвинутых)

Китайцы выпустили «ответку» Миядзаки: их аниме пылилось год, прежде чем стать хитом

Весна теперь не только на Заречной: вспомните 5 фильмов СССР по весенним улицам (тест)

«Ты на Кавказ не езди – тебя убьют»: Этуш до последнего боялся сниматься в «Кавказской пленнице» – было 3 веских причины

«Полный отстой, где бы не играл»: зрители НТВ бойкотируют новую криминальную драму из-за исполнителя главной роли