Отзывы о сериале «На работу!»

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Дмитрий Рева
30 января 2024, 22:40
Оценка
Такой бред! Блин Чарли Чаплин. Такого я не ожидал увидеть в наше время. Бредовей сериал я ещё не встречал. Не пойму кто это "Г" выпустил на ТВ? Почему нельзя снять хороший фильм? Зачем такую хрень показывать? Жаль нельзя оценку в минусах оставить, -10 это минимум
30 января 2024, 22:40
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Киноафиша.инфо
31 января 2024, 13:28
в ответ на сообщение
Дмитрий Рева от 30 января 2024, 22:40
Жаль, что сериал не впечатлил вас 😔
31 января 2024, 13:28
0
0
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Сергей Лебедев
5 февраля 2024, 21:32
Такой хрени я давно не видал
5 февраля 2024, 21:32
0
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