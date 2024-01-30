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Киноафиша Сериалы На работу! Отзывы

Отзывы о сериале «На работу!»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
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Дмитрий Рева 30 января 2024, 22:40
Оценка
Такой бред! Блин Чарли Чаплин. Такого я не ожидал увидеть в наше время. Бредовей сериал я ещё не встречал. Не пойму кто это "Г" выпустил на ТВ? Почему нельзя снять хороший фильм? Зачем такую хрень показывать? Жаль нельзя оценку в минусах оставить, -10 это минимум
30 января 2024, 22:40 Ответить
Киноафиша.инфо 31 января 2024, 13:28
в ответ на сообщение Дмитрий Рева от 30 января 2024, 22:40
Жаль, что сериал не впечатлил вас 😔 
31 января 2024, 13:28 Ответить
Сергей Лебедев 5 февраля 2024, 21:32
Такой хрени я давно не видал
5 февраля 2024, 21:32 Ответить
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