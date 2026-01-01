Где снимали известные сцены
Наружная съёмка
Бельгия
Внешний вид отеля Beau Séjour
ул. Дорпсстраат, 59, 3650 Дилсен-Стоккем, Бельгия
Уличные сцены
Дилсен-Стоккем, Бельгия
место съёмок
Лиссевеге, Фландрия, Бельгия
место съёмок
Виссеркруйс, Зеебрюгге, Фландрия, Бельгия
место съёмок
Омоокаай, Зебрюгге, Фландрия, Бельгия
место съёмок
Дуинпад, Зебрюгге, Фландрия, Бельгия
место съёмок
Серф‑клуб «Икар», Зебрюгге, Фландрия, Бельгия
