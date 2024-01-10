В 1-м сезоне шоу «Игра в доверие» действие происходит на острове, где несколько человек сражаются за крупную сумму денег. В более чем 12 эпизодах шоу зрители увидят, насколько могут доверять друг другу 11 незнакомых людей, которые захотели побывать на телевидении, прославиться и разбогатеть. Ответ не особенно удивит, но процесс игры неизменно покажется публике интересным. Одиннадцать участников ходят по роскошному дому, звенят бокалами с шампанским и говорят о том, как они приобрели «друзей на всю жизнь» менее чем через 24 часа после начала шоу, а затем начинают медленно нападать друг на друга.