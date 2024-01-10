Меню
Игра в доверие (2024), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Игра в доверие
Игра в доверие

The Trust: A Game of Greed
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Игра в доверие»

В 1-м сезоне шоу «Игра в доверие» действие происходит на острове, где несколько человек сражаются за крупную сумму денег. В более чем 12 эпизодах шоу зрители увидят, насколько могут доверять друг другу 11 незнакомых людей, которые захотели побывать на телевидении, прославиться и разбогатеть. Ответ не особенно удивит, но процесс игры неизменно покажется публике интересным. Одиннадцать участников ходят по роскошному дому, звенят бокалами с шампанским и говорят о том, как они приобрели «друзей на всю жизнь» менее чем через 24 часа после начала шоу, а затем начинают медленно нападать друг на друга.

Рейтинг шоу

0.0
6.4 IMDb
Список серий телешоу Игра в доверие
Сезон 1
Дом лжи House of Lies
Сезон 1 Серия 1
10 января 2024
Почему тут все такие впечатлительные? Why Is Everyone Being so Frickin’ Emotional?
Сезон 1 Серия 2
10 января 2024
Это меняет всё... And That Changes Everything…
Сезон 1 Серия 3
10 января 2024
Моя честность не продается My Integrity Can’t Be Bought
Сезон 1 Серия 4
10 января 2024
Неоднозначный эгоизм Selfishness Is NOT Black & White
Сезон 1 Серия 5
17 января 2024
Притаившаяся змея Snake in the Grass
Сезон 1 Серия 6
17 января 2024
Вот где змеюка-то The Snake Is Slithering
Сезон 1 Серия 7
17 января 2024
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
24 января 2024
