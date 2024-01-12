В 1-м сезоне шоу «Слепая любовь: Швеция» в центре событий оказываются несколько участников, которые на протяжении длительного времени были одинокими. Теперь они хотят найти свою любовь и стать счастливыми. Одной из участниц стала Аманда. Девушка хочет выйти замуж, верит в брак и мечтает создать семью. Она понимает, что формат свиданий вслепую ей подходит. Благодаря тому, что участники находятся в уютных капсулах и не видят собеседника, они расслабляются, полностью чувствуют себя сами собой. Вся Швеция внимательно следит за свиданиями и невольно находит подтверждения тому, что иногда любовь слепа.