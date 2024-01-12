Оповещения от Киноафиши
Слепая любовь: Швеция (2024), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Слепая любовь: Швеция
Love is Blind: Sweden
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Слепая любовь: Швеция»

В 1-м сезоне шоу «Слепая любовь: Швеция» в центре событий оказываются несколько участников, которые на протяжении длительного времени были одинокими. Теперь они хотят найти свою любовь и стать счастливыми. Одной из участниц стала Аманда. Девушка хочет выйти замуж, верит в брак и мечтает создать семью. Она понимает, что формат свиданий вслепую ей подходит. Благодаря тому, что участники находятся в уютных капсулах и не видят собеседника, они расслабляются, полностью чувствуют себя сами собой. Вся Швеция внимательно следит за свиданиями и невольно находит подтверждения тому, что иногда любовь слепа.

Рейтинг шоу

6.4
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb

Список серий телешоу Слепая любовь: Швеция

Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 января 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 января 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 января 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
12 января 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 января 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 января 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 января 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
19 января 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
26 января 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
28 января 2024
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
6 марта 2025
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
6 марта 2025
