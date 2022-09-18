Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Тонкая голубая линия 2021, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Тонкая голубая линия
Сезоны
Сезон 2
Tunna blå linjen
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
18 сентября 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
8
Продолжительность сезона
8 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
13
голосов
8
IMDb
Список серий сериала Тонкая голубая линия
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Avsnitt 1
Сезон 2
Серия 1
18 сентября 2022
Серия 2
Avsnitt 2
Сезон 2
Серия 2
25 сентября 2022
Серия 3
Avsnitt 3
Сезон 2
Серия 3
2 октября 2022
Серия 4
Avsnitt 4
Сезон 2
Серия 4
9 октября 2022
Серия 5
Avsnitt 5
Сезон 2
Серия 5
16 октября 2022
Серия 6
Avsnitt 6
Сезон 2
Серия 6
23 октября 2022
Серия 7
Avsnitt 7
Сезон 2
Серия 7
30 октября 2022
Серия 8
Avsnitt 8
Сезон 2
Серия 8
6 ноября 2022
График выхода всех сериалов
В первую неделю января в ТОП-3 на ИВИ попало сразу три российских проекта: среди сказок затерялся неожиданный фильм
За что Леонова «закрывали» в «Бутырке» 4 раза: неспроста так правдоподобно сыграл Доцента
Не только Рипли выжила на «Ностромо» в финале первого «Чужого»: был еще один персонаж, о которым зрители забыли
Самый противоречивый герой «Гаража» Рязанова: равнодушным этот мажор не оставляет никого
От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями
Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667