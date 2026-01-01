Вот как чистили серебро хозяйки в СССР: средство копеечное, а результат отличный – теперь всегда так делаю

Россиянам будут начислять пенсию по новым правилам СФР — проверяйте «Госуслуги»

Скажете это гаишнику – 45 000 рублей вместе с правами улетят в трубу: 3 коварные фразы

«Те, которые плавать не умеют — те тест проходят»: вспомните старый фильм по кадру с лагерем

«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием

«Ликвидация» до сих пор шикарный сериал, но гляньте этот детектив с Пускепалисом: держит рейтинг 8+ уже 13 лет

Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам

«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга

Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года

В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»