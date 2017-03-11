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Постер сериала Новая невеста
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Киноафиша Сериалы Новая невеста

Новая невеста (2017 - 2018)

Yeni Gelin 18+
Год выпуска 2017
Страна Турция
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 2 часа 20 минут
Телеканал Show TV
Продолжительность сериала 147 часов 0 минут

О чем сериал

Девушка Белла во время учебы в Стамбуле влюбляется в Хазара. Родители с обеих сторон против таких отношений: Беллу воспитывали в европейских традициях, а семейство Хазара живет в глубинке совершенно иначе и следует традиционному укладу. У родителей Хазара даже был план выдать сына за девушку из достойного клана, но этим мечтам не было суждено сбыться. Белла и Хазар женятся и приезжают к родителям молодого человека. «Городская» невеста ничего не умеет делать по дому, и тем более не приучена к сельской жизни, отчего часто попадает в курьезные ситуации. А женщины со стороны жениха только и рады — они подкидывают ей еще больше непривычной работы. Но ради мужа Белла настроена решительно и готова завоевать любовь всех его родственников!

В ролях
В ролях
Джессика Мэй
Толга Менди
Ренан Билек
Мустафа Авкыран
Йонджа Джевхер
Дагхан Кюлегеч
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Сезоны
Новая невеста - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 15 эпизодов
 
Новая невеста - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 38 эпизодов
 
Новая невеста - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 10 эпизодов
 
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