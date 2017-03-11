Девушка Белла во время учебы в Стамбуле влюбляется в Хазара. Родители с обеих сторон против таких отношений: Беллу воспитывали в европейских традициях, а семейство Хазара живет в глубинке совершенно иначе и следует традиционному укладу. У родителей Хазара даже был план выдать сына за девушку из достойного клана, но этим мечтам не было суждено сбыться. Белла и Хазар женятся и приезжают к родителям молодого человека. «Городская» невеста ничего не умеет делать по дому, и тем более не приучена к сельской жизни, отчего часто попадает в курьезные ситуации. А женщины со стороны жениха только и рады — они подкидывают ей еще больше непривычной работы. Но ради мужа Белла настроена решительно и готова завоевать любовь всех его родственников!