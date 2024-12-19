Отзывы о сериале «Игры и люди»

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Mari Ivashenko
19 декабря 2024, 10:13
Оценка
Отличный документальный сериал! Рассказывается начиная с игр в 1952 очень интересно, сама изучаю историю олимпийских игр жду с нетерпением 2 сезона если он конечно будет)
19 декабря 2024, 10:13
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