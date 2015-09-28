Морской биолог и дайвер Робин Бёрг объединяется с экспертом по акулам Эли Мартинесом, чтобы погрузиться в тайный мир самых грозных морских хищников. Это не просто зубастые убийцы из хоррор-фильмов: авторы программы развеют популярные стереотипы и расскажут о поведении таких пугающих, больших и интересных рыб.

Ведущие Робин и Эли погружаются на глубину океана, идя по следу акул разных видов: сумеречных, тигровых, лимонных, тупорылых, молотоголовых... Кто из них самый умный, самый могучий и самый агрессивный? Чем отличаются их повадки и образ жизни? Как складываются отношения человека и акулы?