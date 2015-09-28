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Постер сериала Морские хищники
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Киноафиша Сериалы Морские хищники

Морские хищники (2015 - 2015)

Blue Water Savages 18+
Год выпуска 2015
Страна Чехия/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 20 минут
Телеканал Outdoor Channel
Продолжительность сериала 2 часа 40 минут

О чем сериал

Морской биолог и дайвер Робин Бёрг объединяется с экспертом по акулам Эли Мартинесом, чтобы погрузиться в тайный мир самых грозных морских хищников. Это не просто зубастые убийцы из хоррор-фильмов: авторы программы развеют популярные стереотипы и расскажут о поведении таких пугающих, больших и интересных рыб.

Ведущие Робин и Эли погружаются на глубину океана, идя по следу акул разных видов: сумеречных, тигровых, лимонных, тупорылых, молотоголовых... Кто из них самый умный, самый могучий и самый агрессивный? Чем отличаются их повадки и образ жизни? Как складываются отношения человека и акулы? 

В ролях Персонажи
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Сезоны
Морские хищники - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 8 эпизодов
 
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