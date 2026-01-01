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Награды и номинации «Дежурство»

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Дежурство (2021): 2 номинации

BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022

BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Драматический сериал
Tom Edge, Angie Daniell, Джеймс Стронг, Isabelle Sieb, Simon Heath, Jake Lushington
Номинант
Работа художника-постановщика
Tom Sayer
Номинант
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