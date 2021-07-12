Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Игра в Пусане" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Умысел
Киноафиша Сериалы Умысел Сезоны Сезон 1

Lie With Me 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Умысел »

В 1-м сезоне сериала «Умысел» главная героиня столкнулась с трудной жизненной ситуацией. Любимый супруг обманул ее доверие, когда был уличен в неверности. Однако ради двух маленьких детей герои решают попробовать вместе справиться с кризисом в супружеских отношениях. Анна и Джейк переезжают из Англии в Австралию, чтобы начать заново. Их последний конфликт чуть не привел к трагическому исходу, и Анну терзает чувство вины. В Австралии в их доме появляется молодая няня по имени Бекки, которая поначалу кажется открытой и простодушной девушкой. Но это лишь маска, за которой скрывается коварный расчет.

Список серий 1-го сезона сериала «Умысел » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 июля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 июля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 июля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 июля 2021
График выхода всех сериалов
Related video
Дочь призналась, что Гузеева тестирует ее женихов: целует и не только
Песня из фильма с Муравьевой стала причиной грандиозного скандала: дело вот в чем
Жуткая правда: судьба красавицы Марфы из «Ивана Васильевича» на самом деле была трагичной
От советских людей скрывали годами: «Бриллиантовая рука» нагло скопирована у иностранцев
Еще одна дочь — от Ларионовой: Вертинский умер, прежде чем увидел эту малышку
Вот тебе, Надя, и Новый год: Рязанов подсмотрел «Иронию судьбы» у иностранцев и выдал за свою
Дети этого не замечали: необычные детали в советском «Аладдине» увидели только взрослые
На этот обман в «Клоне» закрывали глаза: вот какие мусульманские обычаи нарушили в сериале
Басилашвили был в ужасе, когда ему предложили целовать Гурченко: понять актера легко
На «Брате-2» история не закончилась: что случилось с Багровым после возвращения из США
С этими фильмами Михалков чуть не получил премию «Оскар»: сейчас о них не помнят
Янковский считал этот фильм со своим участием лучшим: все рады, что не вышло продолжение
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше