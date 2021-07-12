В 1-м сезоне сериала «Умысел» главная героиня столкнулась с трудной жизненной ситуацией. Любимый супруг обманул ее доверие, когда был уличен в неверности. Однако ради двух маленьких детей герои решают попробовать вместе справиться с кризисом в супружеских отношениях. Анна и Джейк переезжают из Англии в Австралию, чтобы начать заново. Их последний конфликт чуть не привел к трагическому исходу, и Анну терзает чувство вины. В Австралии в их доме появляется молодая няня по имени Бекки, которая поначалу кажется открытой и простодушной девушкой. Но это лишь маска, за которой скрывается коварный расчет.