Кто сказал, что «Невский» не смогут превзойти? НТВ делает ставку на «Лешего» — уникальные кадры со съемочной площадки уже в Сети

100% на RT и миллион фанатов: почему создатель «Во все тяжкие» назвал новый сериал «Pluribus» — и что означает это странное слово?

Битвы с Крассом не было, а Спартака убил Ашур еще у Везувия. Думаете, бред? Нет, это новый спин-офф «Спартака» от Starz

Еврей по паспорту, русский лишь душой? Национальность Чебурашки спустя полвека наконец-то рассекретил «Союзмультфильм»

«Один глаз мертвеца открылся»: реальная история Франкенштейна страшней всех книг и фильмов (а тот самый замок стоит до сих пор)

Тест на внимательность: вспомните, что пропало на 5 кадрах из культовых фильмов СССР

«Напоминает мне Нормана!»: на Reddit выбрали 3 сериала с вайбом «Мотеля Бейтса» – у каждого не меньше 8.0 на IMDb

DC пошли с козырей: главный злодей из комиксов дебютирует во втором «Супермене» Джеймса Ганна — даже Лексу Лютору придется стать героем

«Один из самых недооцененных»: этот сериал должен был стать «Игрой престолов» про пиратов — получил 8,2 на IMDb, но в массы так и не ушел

«Анимация лучше, чем в самом аниме»: фанатам «Соло левелинга» покажут арку, которой нет в манхве – но на 3-й сезон не надейтесь