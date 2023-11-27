Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Далекие холмы
Отзывы
Отзывы о сериале «Далекие холмы»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Отзывы о сериале
Вся информация о сериале
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Юрий Семецкий
27 ноября 2023, 23:38
Оценка
Дикий сюр! Есть прекрасный фильм, Австралия, а это исчадие нейросети, по своей неправдоподобности передачи эмоций, невозможно смотреть, без слёз негодования. Возможно ли настолько презирать своего зрителя, чтобы преподнести ему эту жвачку, вместо изысканого шедевра, который уже имеет своё место в истории кинематографа? Создатели этого "шедевра" ответили троекратным ДА, назвав это убожество загадочно и обворожительно - Далекие холмы. Это настолько далеко от зрителя, что нет цензуры слов!
27 ноября 2023, 23:38
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Сёрфер
12 комментариев
Беловежская пуща
21 комментарий
Джейн Остин испортила мне жизнь
4 комментария
Формула 1
24 комментария
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail