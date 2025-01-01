На IMDb рейтинг 7,3 и куча позитивных рецензий: этот свежий сериал-детектив по роману Микаэля Ниеми зацепил зрителей

Смеяться, вздыхать, влюбляться: 4 легких фильма ноября, которые идеально смотрятся холодными вечерами

3 премьеры на Netflix, которые нельзя пропустить: «Очень странные дела 5», тайваньский претендент на «Оскар» и ограбление в Рождество

У «Евангелиона» целых 4 концовки: пересмотрели и перечитали по нескольку раз – объясняем каждую, выбираем лучшую

«Я там – обезьяна с гранатой»: Аверин выбрал свою худшую роль в карьере – ни слова про «Глухаря» и «Склифа» (но зрители не согласятся)

«Меня как будто кто-то подменил»: не зря Матроскин пел эти строки – ИИ сделал из «Простоквашино» аниме, фанаты «Гибли» оценят (фото)

Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»

«Можно назвать "Олененком" этого года»: эти 5 цепляющих новинок от Netflix вы могли упустить – у №1 и 2 рейтинг 8+

«Обезьяна на судне страшнее...»: только фанаты «Полосатого рейса» ответят на 9 вопросов о фильме (тест)

«Тяжелое, но осознанное решение»: семья определилась, что сделают с телом Уиллиса после смерти - традиционных похорон не будет