Постеры сериала «Мама будет против»

30 лет и 15 сезонов: этот спин-офф «Игры престолов» задрал планку невероятно высоко — но выдержат ли зрители?

«Одна из лучших экранизаций романа про великого сыщика»: советского «Шерлока» обожают не только в Британии, но и в Турции

Хоть и детектив, но и юмор на пятерку: этот фильм 90-х просто обожаю — взяли лучшее от Гайдая

В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти

Лишь один российский фильм в 2025 году заработал за границей $1,8 млн — и это не «Мастер и Маргарита» (он на 2-ом месте)

Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»

Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес

Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру

Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили

«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории