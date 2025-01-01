В СССР про них говорили шепотом, ведь такого быть не могло: 5 честных и реальных сериалов про советских маньяков

Netflix замахнулся на лавры главного хита HBO: этому сериалу уже пророчат славу первого сезона «Настоящего детектива»

Не только второй сезон «Золотого дна»: 5 российских проектов, где Гуськов появляется на экране вместе со своей женой

Сколько сезонов у «Эмили в Париже»: собрали всю хронологию и рассказали когда ждать новый (спойлер: он уже на подходе)

«Посмотрел 18 серий за сутки»: индийский трукрайм «рвет» мировой топ Netflix – оценки на уровне «Одних из нас» и «Хода королевы»

«Теперь не буду смотреть»: 5-й сезон «Первого отдела» превратят в «слезодавилку» – уже показали убийство, от которого зрителям тошно (видео)

Интригу держали почти 10 лет: исполнитель роли Уилла подтвердил самую мрачную фан-теорию — победа над Векной ничего не решит

«Деньги не пахнут»: самый неприятный эпизод в карьере Бурунова — за фильм с унизительным рейтингом 1,1 ему было по-настоящему стыдно

Эту деталь в фильме почти не объяснили: что за арка на самом деле забрала Сириуса Блэка — роль Беллатрисы сильно преувеличили

Смертная казнь – лишь мрачный фон: объясняем, о чем на самом деле «Жизнь Дэвида Гейла» – с первого раза поняли единицы