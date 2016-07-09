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Киноафиша Сериалы 91 день Сезоны Сезон 1 Серия 11

91 день 2016 11 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Вечер убийства
Сезон 1 / Серия 1 9 июля 2016
Иллюзия обмана
Сезон 1 / Серия 2 16 июля 2016
Куда ведут следы
Сезон 1 / Серия 3 23 июля 2016
Поражение ради победы и его последствия
Сезон 1 / Серия 4 30 июля 2016
Кровь за кровь
Сезон 1 / Серия 5 6 августа 2016
Заколоть свинью
Сезон 1 / Серия 6 13 августа 2016
Комедиант
Сезон 1 / Серия 7 20 августа 2016
За кулисами
Сезон 1 / Серия 8 3 сентября 2016
Бездонный мрак замыслов
Сезон 1 / Серия 9 10 сентября 2016
Доказательство верности
Сезон 1 / Серия 10 17 сентября 2016
Все напрасно
Сезон 1 / Серия 11 24 сентября 2016
Сквозь свинцовое небо
Сезон 1 / Серия 12 1 октября 2016
О чем серия

В 1 сезоне 11 серии сериала «91 день» у театра начинается стрельба. Черный дым клубится после взрывов на Острове. Клан Ванетти скоро будет разрушен, и Авилио чувствует, что исполнил свою миссию по отмщению, в то время как Неро лишается всего.

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