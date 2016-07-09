В 1 сезоне 11 серии сериала «91 день» у театра начинается стрельба. Черный дым клубится после взрывов на Острове. Клан Ванетти скоро будет разрушен, и Авилио чувствует, что исполнил свою миссию по отмщению, в то время как Неро лишается всего.
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