Куколка 2025, 1 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Куколка Сезоны Сезон 1

Kukolka
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Куколка»

В 1-м сезоне сериала «Куколка» события разворачиваются в начале XX столетия. Княжна Александра Мещерская возвращается после Института благородных девиц в родное поместье. Родители хотят найти для нее выгодную партию, однако сама Саша хочет быть архитектором, а не женой. В угоду родным она общается со знатными мужчинами, в связи с чем вовлекается в круговорот интриг. Девушка вынуждена забыть о личных интересах, поскольку ставки слишком высоки. Перед Сашей распахнулась дверь, которая ведет к преступлениям, заговорам и коварным провокациям. Они вовлекают главную героиню, которая оказывается жертвой террористического гипноза.

