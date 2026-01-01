Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Екатерина Великая Места съёмок

Места и даты съемок сериала Екатерина Великая

Основные места съемок сериала Екатерина Великая

  • Вильнюс, Литва

Где снимали известные сцены

дворец
Пилсрундале, Латвия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Включила на фон после работы, а в итоге досмотрела до конца: всем советую крутой 4-серийный детектив со звездой «Игры престолов»
Нечего смотреть после «Первого отдела»? Шикарный детектив 2025 года со звездой «Дэдпула» может выручить — 13 эпизодов уже в Сети
Если нравятся «Невский», «Первый отдел» и «Фишер»: в марте выходит крутой сериа про маньяка «Детектив Холе» от Netflix
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
«Полюбить – так королеву», пройти тест – так на 5/5: вспомните фильм СССР по вдохновляющей цитате
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше