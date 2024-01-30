Отзывы о сериале «Банда Зиг Заг»

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Банда Зиг Заг
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Ирина Ловцова
30 января 2024, 20:15
Оценка
Если наши подростки посмотрят этот фильм, то у них возникнет вопрос: А что ужасного было во время блокады? В трескучий мороз герои в квартире раздеты, героиня в нарядном платье супом угощает соседей под уютный треск печки. Белье на кровати больной чистое, она в халате. У главной злодейки- героини Вилковой безупречная укладка, разве что зрачки ей сделали очень уж страшные. Уличные сцены- пародия! Передали атмосферу тасканием санок с трупом и ежами. Окна заклеены современным скотчем. Сюжет можно было вместить серии в три, он не наращивает интерес, а вызывает раздражение. Как хорошие актёры согласились на такую халтуру? Досмотрела до конца из принципа, конечный титр убил: Отстоявшим Ленинград посвящается. Испанский стыд. Вы подумали о живых свидетелях блокады, авторы и создатели? Никакого уважения к фактам и достоверности! Зря потраченный бюджет и мои нервы и время.
30 января 2024, 20:15
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Киноафиша.инфо
31 января 2024, 13:29
в ответ на сообщение
Ирина Ловцова от 30 января 2024, 20:15
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
31 января 2024, 13:29
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