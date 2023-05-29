В 1-м сезоне сериала «Невеста» Паша, Сережа и Лена случайно оказываются внутри любовного треугольника. Лена собирается замуж за Сережу, но за день до свадьбы знакомится с Павлом и влюбляется в него. Он отвечает ей взаимностью. Паша и Сергей прошли вместе огонь и воду, вместе сбежали из военного плена и считали друг друга братьями. Они пока не догадывались, что между ними встанет любимая женщина. Это история безумной любви, необычной и страстной. Лена встала перед тяжелейшим выбором: супружеская жизнь с родным Сережей, которого она знает с раннего детства, или неожиданно вспыхнувшее чувство к импозантному и неординарному Павлу.