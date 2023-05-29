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Постер к 1-му сезону сериала Невеста
Киноафиша Сериалы Невеста Сезоны Сезон 1

Невеста 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Невеста»

В 1-м сезоне сериала «Невеста» Паша, Сережа и Лена случайно оказываются внутри любовного треугольника. Лена собирается замуж за Сережу, но за день до свадьбы знакомится с Павлом и влюбляется в него. Он отвечает ей взаимностью. Паша и Сергей прошли вместе огонь и воду, вместе сбежали из военного плена и считали друг друга братьями. Они пока не догадывались, что между ними встанет любимая женщина. Это история безумной любви, необычной и страстной. Лена встала перед тяжелейшим выбором: супружеская жизнь с родным Сережей, которого она знает с раннего детства, или неожиданно вспыхнувшее чувство к импозантному и неординарному Павлу.

Список серий 1-го сезона сериала «Невеста» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 мая 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
30 мая 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
30 мая 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
31 мая 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
31 мая 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
31 мая 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
1 июня 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
1 июня 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
1 июня 2023
График выхода всех сериалов
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