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Постер к 1-му сезону телешоу Сирена: Выжить на острове
Киноафиша Сериалы Сирена: Выжить на острове Сезоны Сезон 1

Sairen: Bului Seom 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Сирена: Выжить на острове»

В 1-м сезоне шоу «Сирена: выжить на острове» в центре событий оказываются несколько женщин, которые принимают участие в беспощадном состязании. На диком острове 24 участницы, которые отлично разбираются в стратегии и боях, вступают в соревнование. Героини делятся на шесть команд. Каждую команду связывает единый род деятельности участниц. Женщины всю жизнь занимались экстремальным спортом, являлись военнослужащими или сотрудницами спасательной службы. Впереди их ожидают многочисленные испытания в непростых условиях. Сильные женщины твердо намерены доказать всему миру, на что они способны. 

 

Список серий телешоу Сирена: Выжить на острове График выхода всех сериалов
Сезон 1
У меня непростая задача What I Do Isn't Easy
Сезон 1 Серия 1
30 мая 2023
Упорство — мое второе имя Tenacity Is My Middle Name
Сезон 1 Серия 2
30 мая 2023
Всё это неважно, пока мы побеждаем None of That Matters As Long As We Win
Сезон 1 Серия 3
30 мая 2023
Легкая победа не приносит удовольствия No Fun in an Easy Win
Сезон 1 Серия 4
30 мая 2023
Надо верить в свои силы Let's Have Faith in Our Strength
Сезон 1 Серия 5
30 мая 2023
Разве нас можно победить? Who Could Possibly Beat Us?
Сезон 1 Серия 6
6 июня 2023
Ожидание того стоило It Was Worth the Wait
Сезон 1 Серия 7
6 июня 2023
Результат говорит сам за себя Let the Result Speak for Itself
Сезон 1 Серия 8
6 июня 2023
Опытные воины The Seasoned Warriors
Сезон 1 Серия 9
6 июня 2023
Бесстрашный порыв A Fearless Charge
Сезон 1 Серия 10
6 июня 2023
График выхода всех сериалов
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