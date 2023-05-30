В 1-м сезоне шоу «Сирена: выжить на острове» в центре событий оказываются несколько женщин, которые принимают участие в беспощадном состязании. На диком острове 24 участницы, которые отлично разбираются в стратегии и боях, вступают в соревнование. Героини делятся на шесть команд. Каждую команду связывает единый род деятельности участниц. Женщины всю жизнь занимались экстремальным спортом, являлись военнослужащими или сотрудницами спасательной службы. Впереди их ожидают многочисленные испытания в непростых условиях. Сильные женщины твердо намерены доказать всему миру, на что они способны.