Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Молодые и голодные
Киноафиша Сериалы Молодые и голодные Сезоны

Молодые и голодные, список сезонов

Young & Hungry 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал FreeForm

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Молодые и голодные»
Молодые и голодные - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 25 июня 2014 - 27 августа 2014
 
Молодые и голодные - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
21 эпизод 25 марта 2015 - 24 ноября 2015
 
Молодые и голодные - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов 3 февраля 2016 - 6 апреля 2016
 
Молодые и голодные - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов 1 июня 2016 - 3 августа 2016
 
Молодые и голодные - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
20 эпизодов 13 марта 2017 - 25 июля 2018
 
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше