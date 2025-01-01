Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Молодые и голодные
Сезоны
Молодые и голодные, список сезонов
Young & Hungry
18+
Год выпуска
2014
Страна
США
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
FreeForm
Рейтинг сериала
8.7
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Молодые и голодные»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
25 июня 2014 - 27 августа 2014
Сезон 2 / Season 2
21 эпизод
25 марта 2015 - 24 ноября 2015
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
3 февраля 2016 - 6 апреля 2016
Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов
1 июня 2016 - 3 августа 2016
Сезон 5 / Season 5
20 эпизодов
13 марта 2017 - 25 июля 2018
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667