Дикие приключения Ника (2016 - 2017)

Герой шоу «Дикие приключения Ника» – неординарный и разносторонний человек. Он блестяще играет на музыкальных инструментах, а в свободное время любит рыбачить и ездить на охоту. Чтобы оттолкнуться от суеты, Ник Хоффман отправляется в масштабное путешествие по разным штатам США, где и займется своим хобби. По пути ему попадутся места, поражающие своей красотой, и интересные собеседники с необычной судьбой. Зрителей ждет глубокое погружение в американскую культуру, знакомство с местными традициями и историей страны.