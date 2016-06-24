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Постер телешоу Дикие приключения Ника
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Киноафиша Сериалы Дикие приключения Ника

Дикие приключения Ника (2016 - 2017)

Nick's Wild Ride 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Outdoor Channel
Продолжительность телешоу 10 часов 30 минут

О чем телешоу

Герой шоу «Дикие приключения Ника» – неординарный и разносторонний человек. Он блестяще играет на музыкальных инструментах, а в свободное время любит рыбачить и ездить на охоту. Чтобы оттолкнуться от суеты, Ник Хоффман отправляется в масштабное путешествие по разным штатам США, где и займется своим хобби. По пути ему попадутся места, поражающие своей красотой, и интересные собеседники с необычной судьбой. Зрителей ждет глубокое погружение в американскую культуру, знакомство с местными традициями и историей страны.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ник Хоффман Host
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Дикие приключения Ника - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 13 эпизодов
 
Дикие приключения Ника - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 8 эпизодов
 
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