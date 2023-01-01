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Киноафиша Сериалы Мишки-братишки. Снова вместе

Мишки-братишки. Снова вместе (2018 - )

Boonie Bears: The Adventurers 2 6+
Год выпуска 2018
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 13 минут
Продолжительность сериала 11 часов 16 минут
О чем сериал

В лесной заповедник Пайнтри прибывают туристы из разных уголков земного шара. Их привлекают девственная красота и редчайшая природа. Порой создается ощущение, что для лесных обитателей все складывается как нельзя лучше. Но это не так. Однажды в лесу объявляется злобный суперученый Рекс Вектор, который хочет поймать всех зверей ради своих опытов. Приехав в лес после учебы, Карли видит, что для ее лесной команды наступили непростые времена. Вместе с Виком и мишками Бриаром и Брамблом Карли готовится защищать лес.

В ролях
В ролях
Чжан Вэй
Чжан Бинцзюнь
Тань Сяо
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Мишки-братишки. Снова вместе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
TBA, 52 эпизода
 
Кадры из сериала
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