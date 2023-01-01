В лесной заповедник Пайнтри прибывают туристы из разных уголков земного шара. Их привлекают девственная красота и редчайшая природа. Порой создается ощущение, что для лесных обитателей все складывается как нельзя лучше. Но это не так. Однажды в лесу объявляется злобный суперученый Рекс Вектор, который хочет поймать всех зверей ради своих опытов. Приехав в лес после учебы, Карли видит, что для ее лесной команды наступили непростые времена. Вместе с Виком и мишками Бриаром и Брамблом Карли готовится защищать лес.