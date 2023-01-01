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Киноафиша Сериалы Межсезонье

Межсезонье ( - …)

Межсезонье
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Сериал «Межсезонье» – это российская драма о подростковом бунте против несправедливого мира взрослых людей. В основу сюжета легла реальная история, произошедшая в поселке Струги Красные Псковской области. Пятнадцатилетние Денис и Катя не могут найти общий язык с собственными родителями. Они испытывают давление в школе и дома и не понимают, чего хотят на самом деле. Ребята находят утешение лишь друг в друге, поэтому вместе сбегают из дома, не подозревая, что их замысел перерастет в настоящее преступление. 

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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