Сериал «Межсезонье» – это российская драма о подростковом бунте против несправедливого мира взрослых людей. В основу сюжета легла реальная история, произошедшая в поселке Струги Красные Псковской области. Пятнадцатилетние Денис и Катя не могут найти общий язык с собственными родителями. Они испытывают давление в школе и дома и не понимают, чего хотят на самом деле. Ребята находят утешение лишь друг в друге, поэтому вместе сбегают из дома, не подозревая, что их замысел перерастет в настоящее преступление.