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Киноафиша Сериалы Другая реальность

Другая реальность (2023 - …)

Другая реальность 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 42 минуты
Продолжительность сериала 0 минут
О чем сериал

«Другая реальность» – это любительский российский мистический сериал о потустороннем мире, попасть в который может далеко не каждый человек. В небольшом провинциальном городке есть загадочное заброшенное здание, которое местные жители обходят стороной. Согласно местной легенде, в нем находится проход в аномальную зону. Тот, кто хоть раз ступал на эту землю, возвращается домой совсем другим человеком. Криминальный авторитет Виталька собирает команду «избранных», чтобы изучить и подчинить себе эту силу.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Другая реальность - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
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