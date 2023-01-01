«Другая реальность» – это любительский российский мистический сериал о потустороннем мире, попасть в который может далеко не каждый человек. В небольшом провинциальном городке есть загадочное заброшенное здание, которое местные жители обходят стороной. Согласно местной легенде, в нем находится проход в аномальную зону. Тот, кто хоть раз ступал на эту землю, возвращается домой совсем другим человеком. Криминальный авторитет Виталька собирает команду «избранных», чтобы изучить и подчинить себе эту силу.