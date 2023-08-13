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Рогов в городе (2019), 3 сезон
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Киноафиша
Сериалы
Рогов в городе
Сезоны
Сезон 3
Рогов в городе
16+
Премьера сезона
13 августа 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 32 минуты
Рейтинг шоу
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Список серий телешоу Рогов в городе
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Выпуск 32. Саранск
Сезон 3
Серия 1
13 августа 2023
Выпуск 33. Пенза
Сезон 3
Серия 2
20 августа 2023
Выпуск 34. Воронеж
Сезон 3
Серия 3
27 августа 2023
Выпуск 35. Тамбов
Сезон 3
Серия 4
3 сентября 2023
Выпуск 36. Кострома
Сезон 3
Серия 5
10 сентября 2023
Выпуск 37. Ярославль
Сезон 3
Серия 6
17 сентября 2023
Выпуск 38. Челябинск
Сезон 3
Серия 7
24 сентября 2023
Выпуск 39. Екатеринбург
Сезон 3
Серия 8
1 октября 2023
График выхода всех сериалов
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