Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Любовь-Морковь. Восстание машин" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Битва за тело
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Битва за тело

Битва за тело (2021 - …)

Битва за тело 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал Телеканал Ю
Продолжительность телешоу 14 часов 40 минут
О чем телешоу

Для людей, чей вес достиг 150 килограммов и более, похудение - вопрос жизни. Герои «Битвы за тело» готовы кардинально измениться и сбросить 50, 80 и даже 100 кг ради собственного здоровья.

Участников проекта ждет год серьезной работы над собой. Сражаться придется не только с лишним весом, но и с вредными привычками, зависимостью от еды и образом жизни. Похудение будет происходить под пристальным вниманием команды проекта: врачей, диетологов, фитнес-тренеров. Главным наставником и мотиватором для тех, кто действительно готов измениться, станет ведущая Наталья Давыдова.

В ролях
В ролях
Наталья Давыдова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Битва за тело - Сезон 1 Сезон 1
2021, 11 эпизодов
Кадры из телешоу
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши