Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Фриридж Места съёмок

Места и даты съемок сериала Фриридж

Основные места съемок сериала Фриридж

  • Лос-Анджелес, Калифорния, США
Самый мерзкий герой «Первого отдела»: Александра Разбаша (того самого Ухватова) можно увидеть в другом сериале с рейтингом 8,2
Как Эльза и Олаф: что ждать от новой анимации «Золушка. Тайна трёх желаний» — Голливуд отдохнет
Почему Тося в «Девчатах» ела огромный бутерброд? Только в 37 лет узнала, что в книге Бориса Бедного всё было намного скромнее
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше