Постеры сериала «Карьеристка»

Почти секретные сериалы от Netflix: эти 7 боевиков любят критики и фанаты, но платформа будто их прячет

Откуда взялся кот Матроскин? Новый российский фильм даст мяу-ответ — и это не продолжение «Простоквашино»

5 жутких фильмов ужасов от студии Blumhouse, которые не дадут вам заснуть: у №5 — 98% на RT

Паттинсон, Стюарт, освобождайте график! Спустя 17 лет «Сумерки» могут получить продолжение — Майер перепишет старый канон

«Москва слезам не верит» была триумфатором 1979-го: вспоминаем, какие шедевры Меньшов затмил своей «нетленкой»

Засмотрели «Озимандию» до дыр? У «Во все тяжкие» есть достойный конкурент от HBO — приблизился к рейтингу 10 на IMDb

Самое кошмарное аниме студии Ghibli чудом увидело свет — режиссеру твердили: «Его не посмотрит никто», а теперь у него 100% на RT

Один из самых спорных фильмов Ричи вышел ровно 20 лет назад: россияне нашли в нем смысл жизни, американцы клеймили «бредовым болотом»

$1 000 000 000 на горизонте: «Ведьмак» от Netflix уже стоит дороже «Игры престолов» — 4 сезон побил рекорд франшизы еще до премьеры

Пиво, вино и мутная вода: эти свежие премьеры недели точно станут хитами — один напоминает корейскую «Игру престолов»