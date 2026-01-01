Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Затаив дыхание Места съёмок

Места и даты съемок сериала Затаив дыхание

Основные места съемок сериала Затаив дыхание

  • Минск, Беларусь
  • Москва, Россия
Привыкли к Колесникову-Брагину из «Первого отдела»? В фильме «Роднина» он совсем другой — сыграл фигуриста, да еще какого
На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми»
Поклонникам показали закулисье «Шефа 8»: в Сети спорят, сколько эпизодов уже снято (видео)
«Пир для глаз»: так Кодзима описал китайскую «Миссию невыполнима» с Джеки Чаном
Лучший криминальный сериал HBO хотят запретить показывать в России: все из-за пары славян в кадре
Черные? Белые? А может цветные: какими должны быть фильмы СССР — реставрационный тест
Не «Лепила», а «Ляпила»: этот сюжетный «косяк» в новом детективе с Панфиловым «позорит российских силовиков»
Пока Фродо спасал мир, стал пенсионером: узнали настоящий возраст хоббитов из «Властелина колец» — среди них есть даже подросток
Тест пройдут одни знатоки: угадайте что пропало в 5 кадрах культового фильма Быкова (сложность 7 из 10)
«Халтура ради рейтинга»: реальный следователь выключил «Фишера» с Янковским уже на первой серии – ляпов целый вагон
Наши опять в Голливуде: создатели «Джона Уика» запускают новую франшизу — в касте Колокольников и звезда «Шерлока»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше